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تمثال شمع لـ إيد شيران بمقهى للقطط في لندن

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:17 ص
تمثال شمع لـ إيد شيران بمقهى للقطط في لندن
ايد شيران
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وكالات
 

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور لتمثال من الشمع، صنع للنجم الإنجليزي إيد شيران، بمتحف الشمع الشهير Tussauds، وذلك لأحد الكافيهات الخاصة بالقطط في لندن بإنجلترا.

صُنع التمثال نظرًا لمعرفة صاحبة المحل أن شيران محب للقطط، وسيتم عرض التمثال على الجمهور بدءً من يوم 19 يونيو الجاري بالكافيه، والتمثال ليس هو الأول لـ شيران، إذ أن هناك تمثال شمعي آخر له في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال إدوارد فولر مدير المتحف: "إن شيران يعتبر من أشهر الموسيقيين في العالم، ومبيعاته لحفلاته كانت الأعلى من بين كل الموسيقين، إلى جانب بدء جولته في ويمبلي الأسبوع الجاري، ولم نر طريقة أفضل للتعبير عن إمتنانًا للنجم العالمي ولعلمنا بحبه للحيوانات الأليفة، تم صنع تمثال خاص من الشمع سيتم وضعه بأحد الكافيهات الخاصة بهم، وهو بالتأكيد ما سيلقي إعجاب النجم العالمي".​

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