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حملات مداهمة للتصدى لشبكات تهريب البشر فى ألمانيا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:16 ص
حملات مداهمة للتصدى لشبكات تهريب البشر فى ألمانيا
الشرطة الألمانية - أرشيفية
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وكالات
 

شنت الشرطة الألمانية حملات مداهمة على عدد من المنازل فى مختلف أرجاء البلاد فى مسعى للتصدى لشبكات تهريب البشر.

 

وذكرت شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الحملات، التى شارك فيها المئات من أفراد الشرطة، تركز على مهربى البشر الذين يجلبون مواطنين من باكستان والهند من خلال ترتيب زيجات زائفة لهم فى ألمانيا.

 

وأوضح مدعو العموم أنه تم شن الحملات بدءا من صباح اليوم، وتم تفتيش عدد من المنازل فى مدن لايبزيج وأيلنبرج وهتشتد إلى جانب بلدات أخرى فى شرق البلاد.

المزيد عن: حملات مداهمة الشرطة الألمانية التصدى لشبكات تهريب البشر ألمانيا
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