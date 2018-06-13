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"ميدو" يشارك في "كونجرس الفيفا" مع الأساطير

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:10 ص
ميدو يشارك في كونجرس الفيفا مع الأساطير
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الفجر الرياضي
 
شارك أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة السابق، في "كونجرس الفيفا" لعام 2018 مع أساطير كورة القدم العالمية، والمقام في روسيا، لمناقشة آخر استعدادات روسيا لاستضافة المونديال، والإعلان عن البلد المضيف لمونديال 2026.

ونشر "ميدو" صورة له من داخل الجلسة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها قائلا: " كونجرس الفيفا 68..  موسكو .. أساطير ".

ويشارك ميدو في مباراة استعراضية مع نجوم العالم قبل إنطلاق مبارة إفتتاح كأس العالم بين روسيا والسعودية. ÙÙØ¯Ù
"ميدو" يشارك في "كونجرس الفيفا" مع الأساطير
المزيد عن: ميدو كونجرس الفيفا كونجرس كأس العالم فيفا روسيا تويتر
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