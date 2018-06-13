تعرف على سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الأربعاء 13-6-2018
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:14 ص
استقر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع مقابل 4.74 جنيه للشراء لجميع البنوك و 4.77 جنيه للبيع لكلاً من بنك مصر والبنك الاهلي و 4.79 للبيع لبنك القاهرة.
واستقر سعر الريال السعودي، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.
وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فاستقر ليسجل 4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع.
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