محافظ كفر الشيخ يستقبل السفير الاسترالي لوضع حجر الأساس لمصنع الرمال



وكانت الشركة المصرية للرمال السوداء وقعت عقدًا لتوريد معدت لمصنع فصل الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، مع شركة "مينرال الأسترالية"، وذلك باحد فنادق القاهرة منتصف الشهر الماضي.

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ الاقليم، نيل هوكنز السفير الاسترالى بالقاهرة وذلك لوضع وضع حجر الاساس، لمصنع الرمال السوداء بمنطقة ملاحة منيسى ببلطيم، بحضور اللواء أركان حرب عز الدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروع الرمال السوداء، وبحضور السفير الاسترالى فى القاهرة، وعددًا من قيادات القوات المسلحة والقيادات التنفيذية.ويُقام المصنع على مساحة 80 فدانا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والذى يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة.و تم ردم وتسوية أرض المصنع والتي تنخفض بعمق 1.85 متر تحت مستوى سطح الطريق الدولي، بكمية بلغت 600 ألف متر مكعب من الرمال لتسوية الموقع بالكامل.