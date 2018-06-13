محافظ المنيا يكرم الفائزين من ذوي الإعاقة بالدورة الرمضانية (صور)

كرم عصام البديوي، محافظ المنيا، مساء أمس، عدد من الفائزين بالدورة الرمضانية لذوى الإعاقة، والتي نظمتها جمعية النور لمتحدي الإعاقة، فى الفترة من 20 _27 رمضان، بالمركز الشامل للتأهيل الاجتماعي.



أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتبذل جهودا في تيسير أمورهم الحياتية ودعم مواهبهم ودمجهم مع أفراد المجتمع، لأنهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.



وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير جميع السبل الحياتية والرعاية لهم، مؤكدا أهمية دور التأهيل للمعاقين ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.



من جانبه أوضح محمد حسين، رئيس مجلس إدارة جمعية النور لمتحدي الإعاقة، أنه تم تكريم عدد 40 فائز من ذوي الإعاقة في ألعاب( تنس الطاولة- الشطرنج- البلياردو- الدومينو)، بالإضافة إلي تكريم عدد 3 من أعضاء الجمعية الحاصلين علي المركز الثالث في البطولة الأفريقية في لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة، وكذلك تكريم أول مدرب لكرة السلة من ذوي الإعاقة من أبناء المحافظة، والذي قد تم اختياره مدربا باحدي الدول العربية لكرة السلة للمعاقين، كما تم تسليم أول جهاز بتر ذراع صناعي تم تصنيعه بمصنع الأجهزة التعويضية بالمركز الشامل للتأهيل والتابع لجمعية النور لمتحدي الإعاقة، كما تم تكريم الموظف المثالي بالمركز الشامل وعدد من العاملين المتميزين.