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الليلة.. نسمة محجوب ضيفة غدير حسان على "9090"

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:10 ص
الليلة.. نسمة محجوب ضيفة غدير حسان على 9090
نسمة محجوب
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الفجر الفني
 
تحل الليلة المطربة نسمة محجوب ضيفة على الإذاعية غدير حسان مقدمة برنامج "هاتها مالشبكة "على إذاعة 9090، وذلك فى الساعة الخامسة ونصف مساء.

.ومن المقرر أن   تقدم نسمة مجموعة متميزة من أغنياتها، كما تتحدث عن أعمالها الفنية المقبلة

يذكر أن المطربة نسمة محجوب هى الفائزة بلقب ستار أكاديمى فى نسخته البرنامج الثامنة وهى ابنة المخرج علاء محجوب وفى عام 2013 شاركت فى النسخة العربية لفيلم ديزنى ملكة الثلج فى دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها فى الدبلجة.
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