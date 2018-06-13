الليلة.. نسمة محجوب ضيفة غدير حسان على "9090"

تحل الليلة المطربة نسمة محجوب ضيفة على الإذاعية غدير حسان مقدمة برنامج "هاتها مالشبكة "على إذاعة 9090، وذلك فى الساعة الخامسة ونصف مساء.





.ومن المقرر أن تقدم نسمة مجموعة متميزة من أغنياتها، كما تتحدث عن أعمالها الفنية المقبلة

