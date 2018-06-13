فيدرر يدرك خطورة اللعب على الأراضي العشبية

يستطيع روجر فيدرر استعادة صدارة التصنيف العالمي للتنس بعد أيام في شتوتجارت لكنه يدرك تماما مدى خطورة اللعب على الأراضي العشبية في ظل عودته إلى الملاعب عقب الحصول على عطلة في منتصف الموسم.





وغاب اللاعب السويسري البالغ عمره 36 عاما عن موسم البطولات على الأراضي الرملية، ومنها فرنسا المفتوحة، من أجل التركيز على الاحتفاظ بلقب ويمبلدون وسيبدأ مشوار الاستعداد باللعب في الأراضي الألمانية.





وسيلعب فيدرر في الدور الأول مع الألماني ميشا زفيريف، الذي يجيد تنفيذ ضربات الإرسال ثم التقدم على الشبكة، اليوم الأربعاء في اختبار محفوف بالمخاطر خاصة أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ خسارته أمام النمساوي الشاب ثاناسي كوكيناكيس في مارس آذار.





وفي العام الماضي خسر فيدرر، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، مباراته الافتتاحية في شتوتجارت أمام صديقه تومي هاس.





وقال فيدرر لموقع رابطة اللاعبين المحترفين "بعد خسارتي هنا في الدور الأول العام الماضي فإني أبدأ في إعادة تحديد أهدافي أيضا والتعامل مع مباراة تلو الأخرى وعدم التفكير بعيدا".





وأضاف "لم أفعل هذا الأمر العام الماضي لكن على الأراضي العشبية يكون التقارب في المستويات كبيرا. الأمر ليس سهلا خاصة في ظل عدم اللعب لمدة ثلاثة أشهر".





وسيستعيد فيدرر صدارة التصنيف العالمي من غريمه الإسباني رفائيل نادال، بطل فرنسا المفتوحة، إذا بلغ النهائي في شتوتجارت يوم الأحد.





وفي ظل الخسارة أمام هاس العام الماضي والتعثر في قبل نهائي العام السابق لذلك أمام دومينيك تيم فإن فيدرر سيحاول تجنب الخسارة للمرة الثالثة على التوالي في البطولة ذاتها.





لكن الواقع يقول أيضا إن ثقة فيدرر لم تتأثر بعد الخسارة العام الماضي إذ أحرز لقب بطولة هاله ثم توج ببطولة ويمبلدون للمرة الثامنة ودون خسارة أي مجموعة.





وقال فيدرر "عدت بقوة كبيرة وكان رد فعلي جيدا جدا بعد الخسارة هنا أمام تومي".





وأكمل "لم أخسر أي مجموعة في باقي موسم البطولات على الأراضي العشبية وهو ما جعلني أشعر بسعادة كبيرة".





واختتم "لدي دوافع كبيرة.. لم ألعب منذ فترة. بكل تأكيد لا أريد التعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.. أريد أن أتغلب على كل ذلك".



