استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.. محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع وكافة الأنشطة التجارية للتصدي لظاهرة الغش التجاري وضبط المخالفين.





وفى سياق متصل قام قطاع تموين شمال الشرقية بالإشتراك مع إدارة تموين فاقوس بحملة برئاسة عبدالحميد عزاز رئيس قطاع شمال الشرقية على محلات بيع اللحوم بمدينة فاقوس أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتم تحرير محاضر بيانها كالآتى:-





تحرير المحضر رقم (4390) لسنة 2018 جنح قسم فاقوس ضد "ع . ا. ا. خ" صاحب محل جزارة وذلك لحيازته وعرضه للبيع 8 فراخ منتهية الصلاحية .





تحرير المحضر رقم (4391 ) لسنة 2018 جنح قسم شرطة فاقوس ضد "م . ع. ع. م" صاحب مطعم حاتي وذلك لحيازته وعرضه لحوم غير صالحه للإستهلاك الآدمي زنة 10 كيلو.





تحرير المحضر رقم (4392) لسنة 2018 جنح قسم شرطة فاقوس ضد "و. س. م. ا" صاحب محل أسماك بشارع علي مبارك وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.





كما قام قطاع تموين وسط الشرقية بحملة تفتيشية على المصانع والمخابز برئاسة يسرى كمال رئيس القطاع وتم ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها وبيانها :-





تحرير المحضر رقم (939) جنح مركز الزقازيق ضد ه ع ع ى وكذا م ص ا صاحب مصنع لتصنيع الأعلاف لتعبئتها بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 20 شيكارة علف ارانب سوبر مرضعات 19/100 بروتين و2شيكارة نخالة خشنة و2شيكارة اذرة صفراء وشكاير فارغة .





تحرير المحضر رقم ( 387 ) جنح ابوحماد ضد ا ع ع صاحب مخزن مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 480برطمان كريم شعر و60عبوة شامبو للشعرمجهولة المصدر .





تحرير المحضر رقم (397 ) جنح ابو حماد ضد "س ا ا ا" صاحب مصنع لتعبئة وتنقية الفول السودانى بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على10شيكارة باجمالى 300كيلو.





تحرير المحضر رقم (915 ) جنح مركز الزقازيق ضد م ع م ع القائم بإدارة وتشغيل مخبز سياحى بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على خبز شامى سياحى.





تحرير المحضر رقم (916 ) جنح المركز ضد ح. ا. و القائم بإدارة وتشغيل مخبز سياحى بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على خبز شامى سياحى.



