كارول سماحة تستعد لحفل عيد الفطر

تتواجد النجمة اللبنانية كارول سماحة حاليًا في لبنان حيث تعقد جلسات عمل وبروفات مكثّفة مع فرفقتها الموسيقية منذ لحظة عودتها من لندن استعدادًا لحفلها المنتظر في عيد الفطر المبارك.

كارول سماحة من المقرر أن تلتقي الجمهور اللبناني ومحبّيها من مختلف الجنسيات العربية مساء ١٧ يونيو في "كازينو لبنان" حيث ستقدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة لعدد من المشاريع الفنية المقبلة منها طرح فيديو كليب “صحابي” وبعده إطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية وذلك إلى جانب حفلات الموسم الصيفي.