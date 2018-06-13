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محافظ المنيا يوزع 100 جهاز عروسة على الفتيات الأيتام وغير القادرات

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:08 ص
محافظ المنيا يوزع 100 جهاز عروسة على الفتيات الأيتام وغير القادرات
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احمد الخميسى
 
شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، مساء أمس، الاحتفالية التي نظمتها جمعية المصباح المضئ الخيرية، بفندق القوات المسلحة وذلك لتسليم 100 جهاز عروسة من الفتيات غير القادرات والأيتام، بحضور الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم، والمهندسة جيهان ريحان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من التنفيذيين ومسؤولي التضامن وأهالي وأسر الفتيات.

وزع المحافظ خلال الاحتفالية عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من مجلس إدارة الجمعية، والتي تشمل "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز" لكل فتاة، بإجمالي 100 فتاة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، وقدم المحافظ التهنئة للعرائس بمناسبة قدوم الزفاف. وأشاد بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم، وقال إنّ الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها في حدود الإمكانات المتاحة، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد في حل معظم هذه المشكلات، وطالب بضرورة الاهتمام بتلك المساهمات.
محافظ المنيا يوزع 100 جهاز عروسة على الفتيات الأيتام وغير القادرات
محافظ المنيا يوزع 100 جهاز عروسة على الفتيات الأيتام وغير القادرات
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