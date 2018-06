أفضل 10 فنادق صغيرة حول العالم

يمكن للفنادق الصغيرة ضم المزيد من الغرف في نفس المكان، وبالتالي زيادة السعة الإجمالية مع تقليل التكاليف الإجمالية في نفس الوقت، وتقدم الابتكارات الموفرة للمساحة إلى جانب التصاميم، والمرافق الفاخرة والأسعار المنخفضة مزيجًا مثاليًا.



وفيما يلي نظرة على 10 من الفنادق الصغيرة الأكثر روعة في العالم:



10- Nine Hours فندق كبسولة في اليابان

تم تصميم Nine Hours باعتباره إقامة حضرية صغيرة للمسافرين من رجال الأعمال، وهو مشهد غير عادي في سوق الفنادق، حيث يضم كبسولات تذكرك بسفينة فضائية تسافر إلى نهاية الكون.



9- Container Hotel، كوالا لمبور، ماليزيا

يقع في جالان ديليما، وسيفاجئ فندق الحاوية ضيوفه بكل وسائل الراحة التي يرغبون بها، بالإضافة إلى تصميم رائع وفريد من نوعه، وهو يوفر تجربة ممتعة ومميزة مثالية للإقامات القصيرة في كوالا لمبور.



8- Tubohotel، فندق كبسولة في ريف المكسيك

يقع Tubhotel في أجواء هادئة في منطقة ريفية في المكسيك، بجوار منتزه وطني، وهو مقاربة مذهلة للسكن، ويوفر إقامة مدهشة في أنابيب خرسانية.



7- The Pod Hotel – New York’s Original Micro Hotels

وقد بدأ اتجاه الفنادق الصغيرة في مدينة نيويورك في عام 2007 مع افتتاح أول فندق من هذا النوع، ويستهدف فندق The Pod نوعًا مختلفًا من المسافرين، وتوفر الغرف مجموعة متنوعة من الخيارات على إعدادات السرير إما مع أسرّة بطابقين وأسرّة مفردة وأسرّة ملكية وأسرّة كاملة وأسرة صغيرة وحمامات مشتركة وخاصة اعتمادا على نوع الغرفة.



6-Tiny House Camping في واشنطن

يبدو مجمع Rolling Huts في واشنطن أشبه بمعسكر حديث للنزهات، وتأتي الأكواخ على عجلات ولكنها توفر الكثير من الراحة كما هو الحال في غرفة فندق مناسبة.



5- Koyasan Guest House Kokuu – Koyasan، اليابان

تم بناء Koyasan Guest House Kokuu بأسلوب بسيط وحديث، ويوفر غرفًا على طراز كبسولة تأتي مع كل ما يحتاجه الشخص لقضاء ليلة مريحة، ويضم منطقة مشتركة حيث تقدم للضيوف وجبة الإفطار والعشاء والمشروبات.



4- فنادق يوتل، سلسلة الفنادق الصغيرة

جزء من YO! شركة YOTEL هي سلسلة فنادق عالمية فاخرة مدمجة ولدت من فكرة إنشاء مساحة معيشة صغيرة وفعالة مستوحاة من صالات الدرجة الأولى في الطائرات ومن الفنادق الكبسولية اليابانية، وتقع معظم فنادقهم حول المطارات، وتقدم غرفا صغيرة ولكنها مريحة لمدة تصل إلى 4 ساعات للمسافرين الذين يحتاجون إلى راحة سريعة بين الرحلات.



3- Crane Hotel Faralda، أمستردام

يقع فندق Crane Hotel Faralda في واحدة من أكثر الأماكن غرابة، حيث تم بناء فندق Crane Hotel Faralda داخل رافعة، وقد حصل على ثلاث جوائز ضيافة أوروبية، ويعد فندق Crane أكثر الفنادق الفريدة في أوروبا.



2- Snoozebox، Mobile Luxury Micro Hotels

Snoozebox هو نهج مختلف لعالم الفنادق الصغيرة، وتم إنشاؤه لتوفير الإقامة الفاخرة خلال جميع أنواع المهرجانات والأحداث في جميع أنحاء أوروبا، وتحتوي الغرفة في Snoozebox على سرير مريح وتلفزيون بشاشة مسطحة وتكييف وخزنة شخصية وخدمة الواي فاي المجانية وغرفة رطبة كاملة مع دش ومرحاض ومناشف ولوازم استحمام.



1- هوشينويا فوجي – اليابان

يقع فندق Hoshinoya Fuji في موقع رائع في حديقة وطنية يابانية، على تلة تطل على بحيرة Kawaguchi، وهو منتجع مبهر مثير للإعجاب يوفر منظرًا مبهجًا لأي ضيف قد يختاره للإقامة، وهو يضم كبائن خشبية، مع شرفات خاصة ومدافئ من أجل الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس المريح في المنظر المذهل لجبل فوجي، بالإضافة إلى الأثاث الصغير والتصميم العصري للغرف.