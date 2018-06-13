التعليم تبدأ تصحيح العينة العشوائية لـ"الانجليزي".. وتؤكد: سينصف الطالب





قالت إيمان محمود مستشارة اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تصحيح العينة العشوائية للمادة قد بدأ منذ قليل.





وأضافت فى تصريح خاص لـ"الفجر" أن العينة سوف تظهر اليوم الأربعاء، إذا كان الامتحان بالغ الصعوبة مثلما كان يشتكي بعض الطلاب أم لا.





وأكدت إيمان أنه خلال اجتماعها مع مقدري الدرجات أمس الثلاثاء، شددت على أن يكون التصحيح فى صف الطالب أولاً، مؤكدة أن الأولوية الأولى لوزارة التربية والتعليم هي مصلحة الطالب.





وكان قد خاض طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الانجليزية أمس الثلاثاء، واشتكي عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان.







