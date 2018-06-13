مدير جامعة جازان: نملك قيادة قوية تسعى إلى تمكين أبناء الوطن

رفع مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه وباسم منسوبي الجامعة التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة مرور عام على تولي سموه ولاية العهد.





وقال الدكتور القحطاني إن ما تحقق على يدي سمو ولي العهد خلال هذه الفترة الوجيزة من إنجازات لهذا الوطن ليؤكد أن سموه يملك رؤية مستقبلية ثاقبة ستنقل وطننا الغالي إلى مصاف الدول العظمى على كل الأصعدة والمستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف : إن المتابع الحصيف للخطوات التي قام بها سمو ولي العهد منذ مبايعته حتى اليوم يدرك تمامًا بأننا نملك قيادة قوية تسعى إلى تمكين أبناء هذا الوطن من صناعة مستقبلهم وفق خطوات ثابتة ومدروسة من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي بدت معالم الإنجاز تتضح فيها من خلال مواجهة كل التحديات الماضية والإثبات بأننا نعيش بأمن وأمان في وطن استطاع قادته- على الرغم من أنف الأعداء- أن يجعلوا كل شبر فيه ثروة وطنية ونموذجًا لدولة حديثة يتزعم حراكها روح وطموح أمير شاب استطاع أن يثبت للعالم بأنه قائد استثنائي استمد طاقته من والد عظيم ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-.





وأشار مدير جامعة جازان إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام بالغ من قيادتنا الحكيمة وما تجده جامعات الوطن كافة وجامعة جازان خاصة من دعم متواصل لتمكينها من أداء دورها التنموي والنهوض بمسؤولياتها في خلق بيئة تعليمية متميزة للوصول بمخرجاتها إلى المستوى المأمول والمشرف لمواكبة القفزات الاقتصادية الهائلة والمشروعات التنموية الجبارة التي استطاع سمو ولي العهد أن يجذب أنظار العالم إليها وإلى مقومات الاستثمار في المكان والإنسان.





وفي ختام تصريحه سأل مدير جامعة جازان الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لما فيه رفعة هذا الوطن والسير به نحو مزيدٍ من النهضة والنماء.







