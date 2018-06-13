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حالة الطقس اليوم الأربعاء 13- 6- 2018 بمحافظة المنيا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:47 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 13- 6- 2018 بمحافظة المنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسى
 
تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، درجة الحرارة المتوقعة بمحافظة المنيا، حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة الصغرى 23، والعظمى 35 درجة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود بعد الظهر ارتفاع درجة حرارة الارض درجة حرارة الهواء تصل إلى +32...+33°C، نقطة الندى: +9،11°C; نسبة سرعة الرياح درجة الحرارة، والرطوبة: جافة بعض الشيء بالنسبة للبعض; ومن المتوقع هطول الأمطار، نسيم خفيف الرياح تهب من شمال غرب بسرعة من 11-18 كم ساعة، سماء صافية; الملابس أوصت: الصنادل المفتوحة، زحافات، قبعة، قبعة رياضية، شورت، تنورة، من السهل اللباس، تي شيرت; الموسم الفلكية: الربيع.

في المساء انخفاض درجة حرارة الهواء إلى +27...+31°C، نقطة الندى: +7،88°C; نسبة سرعة الرياح درجة الحرارة، والرطوبة: جافة بعض الشيء بالنسبة للبعض; ومن المتوقع هطول الأمطار، نسيم خفيف الرياح تهب من شمال بسرعة من 7-18 كم ساعة.
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