نجم ريال مدريد الجديد يوجه رسالة لرونالدو

صرح المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سيخوض اليوم الأربعاء مباراته الأخيرة مع فلامنغو قبل أن يتجه إلى ريال مدريد، بأن كريستيانو رونالدو يجب عليه البقاء مع الفريق "الملكي".





وفي مقابلة مع صحيفة "أو غلوبو" قال اللاعب الشاب (17 عاماً)، الذي اعتباراً من يوليو المقبل حينما يبلغ السن القانوني سينضم لصفوف "الملكي": "كنت مع كريستيانو في ديسمبر . تمنى لي الحظ الجيد وقال لي أن أكون مستعداً للانضمام لمدريد.. عليه البقاء في الريال".





تأتي تعليقات اللاعب البرازيلي في وقت بات فيه بقاء "صاروخ ماديرا" داخل صفوف الفريق المدريدي مشكوكاً للموسم المقبل، بعد تصريحاته التي أدلى فيها عقب نهائي التشامبيونز ليغ والتي لفت فيها إلى احتمالية رحيله بالصيف.





وأشار فينيسيوس الذي بلغت صفقة انتقاله العام الماضي إلى الريال 45 مليون يورو، إلى أنه سيسافر إلى مدريد رفقة "عائلته بأكملها"، وسيقطن في لا موراليخا بنفس المنطقة التي يعيش فيها زميليه المستقبليين ومواطنيه، مارسيلو وكاسيميرو.





وقال ساخراً: "مارسيلو قال لي إنه علي العيش هناك، حيث حال نقصني مرتبة فراش في منزلي، أنام في منزله"، مضيفاً أنه "يتحدث الإسبانية بعض الشيء"، لأنه منذ ثلاثة أشهر يتلقى دروساً في اللغة بمنزله.





وأوضح اللاعب: "الأمر صعب.. عندما يتحدثون بسرعة لا يمكن الفهم.. تابعت مسلسل إسباني 'بيت من ورق'.. ساعدني في تحسين اللغة".

ولفت إلى أنه لا يعرف بعد موعد انتقاله كما أنه قلق ليعرف ما إذا كان سيلعب مع الفريق الأول أو سيرحل إلى فريق آخر على سبيل الإعارة ليبدأ تأقلمه على كرة القدم الأوروبية.





وذكر: "توقعاتي أن أصل إلى هناك واللعب.. وليس أن تتم إعارتي.. أفضل اللعب مع الفريق الأمر الذي يسهل التأقلم".





وودع فينيسيوس بالدموع مشجعي فلامنغو الأحد الماضي خلال فوز الفريق 2-0 على بارانا.





وأكد المهاجم الصاعد على أن "أفضل لاعب في العالم هو نيمار، الذي ربطت اسمه الصحافة البرازيلية والإسبانية مؤخراً باحتمالية الانتقال إلى ريال مدريد، مبرزاً أن حلمه الفوز بمونديال مع منتخبه الوطني".



