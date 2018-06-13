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ترامب يكشف لأول مرة الهدف من الضربة الصاروخية ضد سوريا العام الماضي

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:40 ص
ترامب يكشف لأول مرة الهدف من الضربة الصاروخية ضد سوريا العام الماضي
ترامب
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وكالات
 

أعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربة الصاروخية الأمريكية ضد سوريا في أبريل 2017، بمثابة تحذير للصين حول كيفية رد واشنطن على استخدام السلاح الكيميائي وأسلحة الدماع الشامل.

 

وذكّر ترامب في حوار مع قناة تلفزيون "Fox News" بأن الضربة الصاروخية تزامنت مع اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مقر إقامته في "Mar-a-Lago" بولاية فلوريدا.

 

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني: "سيدي الرئيس لقد أطلقنا 58 صاروخًا على مواقع محددة في سوريا، وطلب مني عبر مترجم أن أكرر ما قلت، رددت بأن كل صاروخ أطلق، أصاب الهدف من مسافة سبعمائة ميل".

 

وأردف ترامب معلقا أن إدارته من حيث المبدأ ضد استخدام مثل هذه الأسلحة المميتة والخطرة، وأضاف "لكن فعلنا ذلك، لأن سوريا الأسد استخدمت الغازات الكيميائية ضد الأطفال. توجب علينا فعل ذلك. لو أن الرئيس الرابع والأربعين باراك أوباما اجتاز هذا الخط الأحمر، لكان الوضع في الشرق الأوسط مختلفا بعض الشيء".


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