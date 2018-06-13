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بعد أن شبَّهه البعض بـ"شجرة الكريسماس".. أمانة جازان تكشف لـ"سبق" حقيقة المجسَّم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:41 ص
بعد أن شبَّهه البعض بـشجرة الكريسماس.. أمانة جازان تكشف لـسبق حقيقة المجسَّم
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الفجر السعودي
 
أثار مجسَّم جمالي، يقع في أحد الدوارات بمحافظة أحد المسارحة جنوب جازان، استغراب المواطنين بسبب تصميمه الغريب بعد أن شبَّهه البعض بأنه أقرب ما يكون إلى "شجرة الكريسماس"؛ الأمر الذي دفع الأمانة إلى التوضيح.

وبيَّنت "الأمانة" على لسان ناطقها الإعلامي "حسين معشي" أن المجسم ليس كما يقال إنه "شجرة كريسماس"، بل هو عبارة عن تصميم جمالي، يحاكي سلة جازان العطرية التي تتكون من النباتات العطرية، وتزينها بعض الورود والفل. حسب صحيفة "سبق"


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