مطعونا تفحيط فرشاط يغادران المستشفى والسلطات تواصل البحث والتحقيق

غادر مطعونا حالة التفحيط بمثلث فرشاط شمال شرق محافظة محايل المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتيهما.





وفي هذا الإطار كشفت مصادر أن مستشفى محايل العام استقبل مؤخراً شخصين، أحدهما 38 عاماً والآخر 29، وبهما إصابات ناتجة عن الطعن بآلة حادة وتراوحت مدة الشفاء لكل منهما بين 7-10 أيام ما لم تحدث هناك مضاعفات، وقام المستشفى في حينها بإبلاغ مخفر شرطة خميس مطير التابع لشرطة محايل بالواقعة. حسب صحيفة "سبق"





وكان المصابان قد لحقا بأحد المفحطين قام بالتفحيط أمام منزلهما في وقت متأخر من الليل لينكرا ما قام به لتبدأ مشادة كلامية انتهت بتعرضهما للطعن بآلات حادة من أشخاص تعذر التعرف عليهم من قبل المصابين نظراً لأن الاشتباك تم في مكان مظلم.





ورغم قلة المعلومات التي قدمها المطعونان فقد شرعت الجهات الأمنية في البحث ومحاولة الاستدلال على الجناة، وتم القبض على صاحب السيارة المشتبه بها والتي كان يقودها حدث تم استجوابه بحضور ولي أمره وأحيل لدار الملاحظة إلا أنه أعيد لعدم تعرف المدعين عليه.





وأكدت المصادر أن عمليات التحقيق والبحث لا تزالان جاريتين في محاولة للوصول إلى الجناة، هذا وقد عمدت الجهات المختصة لزرع عدد من الساحات والمواقع بالصبات الخرسانية للحد من ظاهرة التفحيط في ذات المكان.





وكانت "سبق" قد نشرت القضية في حينها وكشفت عن ضبط مرور محايل والشرطة والدوريات الأمنية لعشرات المخالفين والمفحطين.







