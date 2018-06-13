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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13- 6- 2018 في محافظة المنيا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:38 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13- 6- 2018 في محافظة المنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسى
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك بالمنيا، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

ولقد سجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.
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