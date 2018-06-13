إنستجرام تجلب ميزة بيع المنتجات عبر القصص

مع ارتفاع عدد مستخدمي قصص إنستجرام إلى 300 مليون مستخدم بدأت الشركة في التركيز على جلب الجانب التجاري للقصص ايضاً كما حدث مع المنشورات العادية داخل تطبيق إنستجرام.





كما هو واضح في العنوان فقد بدأت انستغرام بالسماح بعرض قصص تسويقية الآن لأصحاب المنتجات وذلك من خلال زر الحقيبة الجديد والذي يسمح لك برؤية المزيد من التفاصيل عن المنتج المعروض والذهاب للشراء مباشرة.





إنستجرام بدأت إختبار هذه الميزة منذ أشهر وذلك بالتعاون مع 20 علامة تجارية شهيرة وحققت نجاحًا كبيرًا لذلك قرر القائمين على قسم الاعمال في انستغرام بدءاً من اليوم توسيع هذه التجربة لتشمل المزيد من الحسابات والعلامات التجارية.



