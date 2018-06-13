ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إنستجرام تجلب ميزة بيع المنتجات عبر القصص

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:21 ص
إنستجرام تجلب ميزة بيع المنتجات عبر القصص
إنستجرام - أرشيفية
طباعة
 
مع ارتفاع عدد مستخدمي قصص إنستجرام إلى 300 مليون مستخدم بدأت الشركة في التركيز على جلب الجانب التجاري للقصص ايضاً كما حدث مع المنشورات العادية داخل تطبيق إنستجرام.

كما هو واضح في العنوان فقد بدأت انستغرام بالسماح بعرض قصص تسويقية الآن لأصحاب المنتجات وذلك من خلال زر الحقيبة الجديد والذي يسمح لك برؤية المزيد من التفاصيل عن المنتج المعروض والذهاب للشراء مباشرة.

إنستجرام بدأت إختبار هذه الميزة منذ أشهر وذلك بالتعاون مع 20 علامة تجارية شهيرة وحققت نجاحًا كبيرًا لذلك قرر القائمين على قسم الاعمال في انستغرام بدءاً من اليوم توسيع هذه التجربة لتشمل المزيد من الحسابات والعلامات التجارية.

كمستخدمين سوف نستفيد من هذه الميزة بالتأكيد سواء للشراء او للتعرف على تفاصيل المنتجات او حتى لحجز مطعم وغيرها من الأمور التي ستظهر لاحقاً فور انتشار هذه الميزة للكثير من الدول.
المزيد عن: منتجات قصص تكنولوجيا انستجرام التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 10:10:41 AM