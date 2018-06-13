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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 13 - 6- 2018 في محافظة المنيا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:36 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 13 - 6- 2018 في محافظة المنيا
صورة أرشيفية
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احمد الخميسى
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات في بنوك محافظة المنيا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
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