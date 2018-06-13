الجابري: لدينا فائض من المعلمين ولم تعد الكوادر التعليمية تنقص الوزارة

أكد ‏د. نياف الجابري وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين أنه "الآن أصبحنا نتمتع بفائض من المعلمين ولم تعد الكوادر التعليمية تنقص الوزارة، مشيراً إلى أنه في العام الماضي تقدم 400 ألف لحوالي 8 آلاف وظيفة فقط.





وقال الجابري الذي كان يتحدث عن رؤية التعليم في برنامج يا هلا 2030 على قناة روتانا خليجية أمس لتسليط الضوء على مبادرات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030 " لدينا فائض من الخريجين الذين يرغبون الالتحاق بمهنة التعليم، داعياً للاستفادة من هذه الميزة والفرصة بشكل جيد من خلال اختيار وانتقاء الأفضل لمهنة التدريس، والتأكد من الاستعدادات النفسية والمهارية والعملية والمهنية والكفايات قبل الالتحاق بالوظيفة". حسب صحيفة "سبق"





فيما قالت ‏د. هيا العواد وكيل الوزارة لتعليم البنات " بدأنا مبادرات في تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال والتوسع فيها لتشمل جميع مناطق المملكة، ومبادرة لأول مرة هذا العام 2018 تتمثل في إدراج التربية البدنية في مدارس البنات بعد أن كانت تنفذ على استحياء في بعض المدارس الأهلية".





وكشفت العواد بخصوص الشراكة المجتمعية والتربوية بين الأسرة والمدرسة عن إعداد وثيقة للحقوق والواجبات تتضمن حقوق وواجبات كل من ولي الأمر والطالب والمدرسة تجاه بعضهم البعض، مشيرة إلى أن هناك منصة إلكترونية لشراكة الأسرة مع المدرسة بمسمى " ارتقاء " تم بناؤها، والدخول لها يتطلب التوقيع على هذه الوثيقة.







