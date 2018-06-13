برلمان كندا يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

صوت البرلمان الكندي، الثلاثاء، على قرار يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وحث الحكومة على التصنيف بشكل فوري وفقاً للقوانين الكندية.

وحظي القرار بموافقة 248 صوتاً، بينما عارضه 45 نائباً، وفق موقع "تقاطع" الإيراني المعارض.

ودان القرار البرلماني، الذي حظي بدعم الحزبين الليبرالي والمحافظ، استمرار دعم النظام الإيراني للإرهاب في كافة أنحاء العالم. واعتبر تصريحات المرشد الإيراني، علي #خامنئي، الأخيرة حول تدمير إسرائيل بأنها "دعوة للتطهير العرقي ضد اليهود".

كما طالب القرار بالضغط على طهران للإفراج عن السجناء من مزدوجي الجنسية الكندية - الإيرانية أو من يحملون الإقامة الدائمة في كندا والذين يقبعون في السجون الإيرانية، إضافة إلى وقف المفاوضات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام طهران.

كذلك دعا الحكومة إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وأن تؤمن بحقهم في الحرية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والعقيدة والتعبير ومطالبهم بالتجمعات السلمية والصحافة الحرة وحرية تشكيل الجمعيات وغيرها.