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السكة الحديد: تعطل قطار "القاهرة – أسيوط" بسبب التكييف

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:26 ص
السكة الحديد: تعطل قطار القاهرة – أسيوط بسبب التكييف
أرشيفية
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كشفت هيئة السكة الحديد، سبب تأخر قطار رقم  978 مكيف القاهرة - أسيوط، مشيرة إلى حدوث شورت في كابل التكييف، بين عربة توليد القوى الخلفية والعربة التى أمامها مما أدى إلى حدوث عطل في التكييف.
 
وأكدت الهيئة فى بيان صحفي اليوم، أنه على الفور تم عمل اللازم بمعرفة فريق الصيانة لعدم تعطيل القطار، وتعتذر الهيئة لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ الذى حدث وتسبب فى تأخر القطار.

المزيد عن: هيئة السكة الحديد ركاب قطار القاهرة التكييف اسيوط
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