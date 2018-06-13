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قتلى وجرحى من الحوثيين جراء أكثر من 30 غارة للتحالف جنوب الحديدة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:00 ص
قتلى وجرحى من الحوثيين جراء أكثر من 30 غارة للتحالف جنوب الحديدة
الحوثيين - أرشيفية
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أسماء العزب
 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي باليمن، جراء أكثر من 30 غارة للتحالف العربي على بيت الفقيه والطريق الساحلي جنوب الحديدة.

                                           

بدأ الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، هجومًا على مدينة الحديدة غربي البلاد، في معركة تعتبر الأصعب في الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المزيد عن: ميليشيات الحوثى عشرات القتلى والجرحى الحديدة 30 غارة
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