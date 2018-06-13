غازي الجريبي: وزارة الداخلية بصدد تحليل المعلومات المتعلقة بفشل محاولة الانقلاب المزعومة

قال وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، الثلاثاء، ان الجهات المختصة بصدد تحليل ما ورد من معلومات في التقرير الفرنسي التي تم تداولها في عدد من وسائل الاعلام الاجنبية والمتعلقة بفشل محاولة انقلاب كانت تستهدف رئاستي الحكومة والجمهورية وتحديد مصادرها بهدف التحقق من صحتها.

واضاف خلال زيارة تفقدة اداها لعدد من الوحدات الامنية بولاية جندوبة ان فتح تحقيق قضائي متوقف على مخرجات التحاليل التي هي بصدد الانجاز.

وأوصى الجريبي بضرورة مواصلة الاستفاقة الامنية ودعم جاهزيتها في التصدي لكل انواع الجريمة وخاصة جرائم الارهاب وحفظ امن البلاد، معتبرا استقرار البلاد رهين النجاح في مقاومة ظاهرة الارهاب "في اطار مقاربة متكاملة وزرع الامل عن طريق الفعل لا الخطابات" وفق تعبيره.

واشار الى ان القوات الامنية وخاصة المتمركزة في المناطق الحدودية على اهبة الاستعداد لمواجهة اي طارئ وان تراكم التجارب لدى اسلاك الامن حقق لها ضمانات متقدمة في التوقي من الجرائم الخطيرة على غرار جرائم الارهاب.

وقبل ان يشارك عددا من الامنيين مادبة افطار اقيمت بمنطقة جليل الحدودية بمعتمدية غار الدماء، تفقد وزير الداخلية بالنيابة كلا من اقليمي الامن والحرس الوطنيين وثكنة التدخل ومركز الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة.



