الدورة 36 لمهرجان بنزرت الدولي: عودة الفنانة أمينة فاخت وصابر الرباعي في الاختتام

تسجل الدورة 36 لمهرجان بنزرت الدولي التي ستقام من 12 جويلية الى 17 أوت 2018 عودة الفنانة التونسية المتميزة أمينة فاخت.





وعلى غرار الدورات السابقة، تفتتح الدورة بعرض فني من بنزرت فيما يحيي الفنان صابر الرباعي حفل الاختتام. وظل المهرجان وفيا للعروض التي ساهمت في نجاح دورتي 2016 و2017 على غرار "الزيارة" لسامي اللجمي وعرض لطفي العبدلي والفنانة يسرى محنوش.





وفي ما يلي البرنامج الكامل للدورة الذي تم الإعلان عنه خلال ندوة صحفية التأمت في سهرة الثلاثاء ببنزرت :

الافتتاح يوم 12 جويلية / عرض آآباي

14 جويلية / مسرحية المدك

15 جويلية / L’algerino + DJ Kim

16 جويلية / حفل للفنانة سعاد ماسي

17 جويلية / مسرحية موش نورمال

19 جويلية / عرض الزيارة لسامي اللجمي

20 جويلية / مسرحية الشقف لمسرح الحمراء

21 جويلية / عرض للفنان حسان الدوس

23 جويلية / مسرحية ماهوش موجود لكريم الغربي

25 جويلية / عرض للفنانة يسرى محنوش

26 جويلية / عرض مشترك للفنانين فيصل الصغير والشاب وحيد

27 جويلية / مسرحية مدام كنزة

28 جويلية / عرض للفنان نصيف زيتون

29 جويلية / les gipsy

30 جويلية / عرض في رحاب العاشقين لحسين العفريت وأحمد جلمام

1 أوت / حورية البحر الصغيرة ميار (مسرحية غنائية)

2 أوت / مسرحية المكي وزكية للفنان الأمين النهدي

4 أوت / عرض للفنانين زياد البرجي وأيمن لسيق

6 أوت / عرض للفنان لطفي العبدلي

8 أوت / عرض للعازف الاكواتوري ليو روجاس

10 أوت / عرض غنائي شبابي للفنانين كافون وعلاء وبلطي

11 أوت / حفل للفنانة أمينة فاخت

14 أوت / حفل للفنانة إليسا

15 أوت / عرض لمجموعة EPICA

17 أوت / الاختتام : حفل للفنان صابر الرباعي











