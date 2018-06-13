قبل ما تخرج.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 23 31

بلطيم 21 30

مطروح 22 29

السلوم 20 33

سيوة 21 38

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 19 31

رفح 19 31

الإسماعيلية 22 36

السويس 22 36

رأس سدر 24 35

نخل 18 33

نويبع 25 35

طابا 22 33

كاترين 17 30

الطور 24 36

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 37

مرسى علم 28 37

الفيوم 20 36

بنى سويف 21 36

المنيا 21 37

أسيوط 21 37

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 26 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 25 40

شلاتين 28 36

ابو رماد 26 33

راس حدربة 27 32

حلايب 28 34



