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رمضان صبحي يعنش خزينة الأهلي بـ18 مليون جنيه

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:25 ص
رمضان صبحي يعنش خزينة الأهلي بـ18 مليون جنيه
رمضان صبحي يوقع لهيديرسفيلد
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الفجر الرياضي
 
أعلن نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي ، تعاقده مع الدولي المصري رمضان صبحي مساء أمس الثلاثاء، قادما من ستوك سيتي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، مقابل 5 ملايين و700 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر الأهلي، الحصول على نسبة 15 بالمئة من قيمة الصفقة، وهو ما يصل إلى 855 ألف جنيه إسترليني، ما يوازي 18 مليون جنيه مصري تقريبًا.

وقال نادر شوقي، مدير أعمال اللاعب، إن عقد انتقال رمضان صبحي من الأهلي المصري إلى ستوك سيتي، كان يشمل 15 بالمئة، من نسبة إعادة البيع، بجانب 6.5 مليون يورو.

وأضاف "إذا انتقل رمضان من هيديرسفيلد إلى أي فريق آخر، فلن يحصل الأهلي على شيء، بعد تقاضي نسبة إعادة البيع".

المزيد عن: هيديرسفيلد نادر شوقي ستوك سيتي رمضان صبحي الدوري المصري الدوري الإنجليزي الأهلي
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