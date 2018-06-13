ماذا قال يوسف الشريف عن نجاح "كلبش 2" ؟

هنأ النجم يوسف الشريف زميله الفنان أمير كرارة، بنجاح "كلبش2"، خاصة بعدما نال المسلسل إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.





وكتب الشريف عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صاحبي وعشرة عمري،، شكرًا على الكلام الجميل وألف مبروك على كلبش وبالتوفيق في فيلمك في العيد إن شاء الله يكسر الدنيا".

يذكر أن "الشريف" غاب عن السباق الرمضاني الجاري بسبب انشغاله بتصوير فيلمه "بني آدم".







