بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم روسيا 2018

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتي 15 يوليو المقبل.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أوروجواي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرا "إيكاترينبورج أرينا"، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.





ومن المقرر أن تذيع القنوات الألمانية " ZDF و DAS ERSTE" مباريات كأس العالم مجانًا من خلال النقل الحي والمباشر وذلك عبر القمر الصناعي " أسترا قمر - ASTRA 19.2°E".





- تردد "DAS ERSTE" هو 11494 ومعدل ترميز H 22000





- تردد "DAS ERSTE SD" هو 11836 ومعدل الترميز H 27500





- تردد "ZDF HD" هو 11362 ومعدل الترميز H 22000





- تردد "ZDF SD" هو 11954 ومعدل الترميز H 27500





قناة "ENTV Algerie" الجزائرية مباريات كأس العالم بشكل مجاني عبر القمر الصناعي "يوتلسات" من خلال تردد: 11059 ومعدل الترميز 23700.