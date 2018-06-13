ياسر جلال: عشت جزء من أغنية "أنا ابن أبويا" مع والدي قبل وفاته



وأضاف "جلال"، في لقاء مع برنامج العاشرة مساء، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة دريم الفضائية، أنه أدى هذا المشهد بتأثر شخصي، لأنه عاشه في وقت سابق مع والده، وهو من طلب وضع هذا المشهد في المسلسل، ولم يتخيل ممثلًا آخرًا فيه غير الفنان الكبير حسن حسني.





وفي سياق آخر وجه ياسر جلال، رسالة إلى جمهوره قائلًا إنه لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه يتابع كل شيء من خلال أصدقائه، مشددًا على أن الكمال لله وحده، ولا يجب الحكم على المسلسل من شيء واحد.









كشف الفنان ياسر جلال، بطل مسلسل "رحيم"، إنه عاش بالفعل جزءً من أغنية "أنا ابن أبويا"، التي عرضت في مسلسل "رحيم"، مع والده أثناء فترة مرضه.