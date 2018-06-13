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صاحب شخصية "أورباب" بمسلسل طايع: "فوجئت بردود فعل الناس حول الدور"

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:43 ص
صاحب شخصية أورباب بمسلسل طايع: فوجئت بردود فعل الناس حول الدور
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شيماء عطية
 

أكد الفنان بطرس ماركو الشهير بشخصية "اورباب" في مسلسل "طايع" أن أكبر مخاوفه كانت أن لا ينال أداءه إعجاب الجمهور خصوصًا وأن الدور الذي يؤديه في العمل باللهجة المصرية التي لا يتقنها، لافتًا أنه فوجئ بردود فعل الناس في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.


وغرد "ماركو": "‏وأنا بصور في المسلسل كان أكبر مخاوفي إن أدائي ما يعجبش الناس وخصوصًا إن الدور باللهجه المصرية اللى أنا مش بتقنها كويس ‏بس بعد ما شفت ردود أفعال الناس في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي انبسطت جدا وحبيت أورباب اكتر 
‏شكرًا لكل من وقف جمبي وشجعني، شكرًا لكم".


مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.



صاحب شخصية "أورباب" بمسلسل طايع: "فوجئت بردود فعل الناس حول الدور"
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