صاحب شخصية "أورباب" بمسلسل طايع: "فوجئت بردود فعل الناس حول الدور"

أكد الفنان بطرس ماركو الشهير بشخصية "اورباب" في مسلسل "طايع" أن أكبر مخاوفه كانت أن لا ينال أداءه إعجاب الجمهور خصوصًا وأن الدور الذي يؤديه في العمل باللهجة المصرية التي لا يتقنها، لافتًا أنه فوجئ بردود فعل الناس في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.





وغرد "ماركو": "‏وأنا بصور في المسلسل كان أكبر مخاوفي إن أدائي ما يعجبش الناس وخصوصًا إن الدور باللهجه المصرية اللى أنا مش بتقنها كويس ‏بس بعد ما شفت ردود أفعال الناس في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي انبسطت جدا وحبيت أورباب اكتر

‏شكرًا لكل من وقف جمبي وشجعني، شكرًا لكم".



