عمرو عبدالحميد يكشف سبب وجود شارع باسم "بورسعيد" في روسيا



وأضاف عبدالحميد في برنامجه "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد: "مدينة فولجو جراد مدينة الصمود أمام العدوان النازي على روسيا، في المقابل كانت بورسعيد مدينة الصمود أمام العدوان الثلاثي".



وتابع: "لذلك سمت الحكومة السوفيتية شارع باسم بورسعيد والحكومة المصرية أطلقت اسم المدينة الروسية على ميدان في بورسعيد".

كشف الإعلامي عمرو عبدالحميد، عن وجود شارع في مدينة فولجوجراد، الروسية، يسمى بشارع "بورسعيد"، حيث يعود تاريخه إلى بروتوكول تم توقيعه بين الحكومة السوفيتية وقتها والحكومة المصرية عام 1962.