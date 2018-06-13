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معلق رياضي روسي: "المشجع الروسي ربما يشجع منتخب مصر أمام السعودية"

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:38 ص
معلق رياضي روسي: المشجع الروسي ربما يشجع منتخب مصر أمام السعودية
المعلق الرياضي الروسي سيرجي خاخلوف
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نعيم يوسف
 
قال المعلق الرياضي الروسي سيرجي خاخلوف، إن "قوة لويس سواريز في أوروجواي يقابلها قوة محمد صلاح في منتخب مصر".

وتابع في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد: "منتخب مصر أعرف أنه يسمى الفراعنة، وحصلوا على كأس أفريقيا أكثر من مرة، وأعرف محمد صلاح لأنه نجم كبير جدًا".

وأوضح أن "المشجع الروسي ربما يشجع منتخب مصر أمام السعودية وأوروجواي لحبهم محمد صلاح، ولكن من الممكن أن تكون المصلحة في تشجيع غير مصر لو كانت روسيا وضعها المجموعة صعب".
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