تعرف على رسالة الجالية العربية في فولجراد للمشجع المصري
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:34 ص
نعيم يوسف
وجهت الجالية العربية في مدينة فولجوجراد الروسية نصائح للمشجع المصري، قائلًا: "المشجع المصري يجب أن يكون لديه ثقة في المنتخب الوطني".
وتابع في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد: "البلد جميلة، والشعب الروسي يحب العرب والمصريين، والمدينة آثرية، ورائعة جدًا"، مضيفًا: "سكان المدينة يتقبلون العرب، ويعيشون على البساطة".
وأردف: "لا يوجد مضايقات للعرب في المدينة، والشعب يحب ويعشق العرب، ويتعامل معهم باحترام".
وتابع في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد: "البلد جميلة، والشعب الروسي يحب العرب والمصريين، والمدينة آثرية، ورائعة جدًا"، مضيفًا: "سكان المدينة يتقبلون العرب، ويعيشون على البساطة".
وأردف: "لا يوجد مضايقات للعرب في المدينة، والشعب يحب ويعشق العرب، ويتعامل معهم باحترام".
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