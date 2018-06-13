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تعرف على رسالة الجالية العربية في فولجراد للمشجع المصري

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:34 ص
تعرف على رسالة الجالية العربية في فولجراد للمشجع المصري
الجالية العربية في فولجراد
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نعيم يوسف
 
وجهت الجالية العربية في مدينة فولجوجراد الروسية نصائح للمشجع المصري، قائلًا: "المشجع المصري يجب أن يكون لديه ثقة في المنتخب الوطني".

وتابع في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد: "البلد جميلة، والشعب الروسي يحب العرب والمصريين، والمدينة آثرية، ورائعة جدًا"، مضيفًا: "سكان المدينة يتقبلون العرب، ويعيشون على البساطة".

وأردف: "لا يوجد مضايقات للعرب في المدينة، والشعب يحب ويعشق العرب، ويتعامل معهم باحترام".
المزيد عن: فولجراد روسيا المنتخب المشجع المصري،
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