تعرف على رسالة الجالية العربية في فولجراد للمشجع المصري



وتابع في برنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد: "البلد جميلة، والشعب الروسي يحب العرب والمصريين، والمدينة آثرية، ورائعة جدًا"، مضيفًا: "سكان المدينة يتقبلون العرب، ويعيشون على البساطة".



وأردف: "لا يوجد مضايقات للعرب في المدينة، والشعب يحب ويعشق العرب، ويتعامل معهم باحترام".

وجهت الجالية العربية في مدينة فولجوجراد الروسية نصائح للمشجع المصري، قائلًا: "المشجع المصري يجب أن يكون لديه ثقة في المنتخب الوطني".