ماجد المصري وشعبان عبد الرحيم يشاركان في حفل إفطار جماعي خيري (صور)









أقامت المخرجه فدوى مواهب رئيس إدارة دار الصحبه الخيري، بمشاركة السيده سمر حسب الله صاحبة مبادرة "مصر تستطيع" أكبر إفطار جماعي لليتامى والمسنين وذوي الإعاقة.





واختارت فدوى مواهب الحديقه الدوليه بمدينة نصر بعد تجديدها لإقامة مائدة الرحمن والتى ضمت ٧٠٠ شخص منهم وبمشاركة من الحضور ومنهم النائب حمدى بخيت واللواء محمد سلطان رئيس مجلس الحدائق المتخصصة.





وحرص على الحضور من الفنانين ماجد المصرى وشعبان عبد الرحيم وتحول حفل الإفطار إلى مظاهرة لدعم المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم.







