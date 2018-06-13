مونديال روسيا.. تعرف على موعد مباراة المغرب وإيران والقنوات المفتوحة الناقلة لها

تنطلق صافرة أولى مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم بروسيا 2018 ضد إيران، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 يونيو، وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج" في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.

ويقع منتخب أسود الأطلسي في المجموعة الثانية الصعبة بكأس العالم 2018 روسيا والتي تضم منتخبات؛ إيران وأسبانيا والبرتغال، لذلك يطلق عليها البعض "مجموعة الموت" نظرًا لتواجد المنتخب الإسباني والبرتغالي معًا.

وتتجه أنظار العالم في الوقت الحالي صوب روسيا البلد المستضيفة لمباريات كأس العالم 2018 والمقرر إقامتها في الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 15 يوليو، بمشاركة أربعة منتخبات عربية وهم؛ تونس والسعودية والمغرب ومصر.

ويستطيع منتخب المغرب، بقيادة المدرب المخضرم هيرفي رينار، أن يتأهل لدور الـ 16 من خلال فرصة الفوز بمباراة إيران ومن ثمّ التعادل أمام إسبانيا أو البرتغال، فالمنتخب المغربي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين أشهرهم مهدي بن عطية نجم يوفنتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن تنقل قنوات " beIN sport" مباريات مونديال روسيا عبر النقل الحي على قنوات: beIN MAX HD1 beIN MAX HD3، beIN MAX HD2 و beIN MAX HD4.