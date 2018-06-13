ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توقيت مباراة السعودية وروسيا والقنوات المجانية الناقلة للقاء

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:06 ص
توقيت مباراة السعودية وروسيا والقنوات المجانية الناقلة للقاء
السعودية
طباعة
أحمد عصام
 

يشارك المنتخب السعودي، في كأس العالم بروسيا 2018، وعينه على الخروج بشكل مميز، خاصة أنه سيخوض المباراة الافتتاحية أمام منتخب روسيا، يوم الخميس 14 يونيو، في الساعة 5 مساءً.

 

وسوف يبدأ المنتخب السعودي مبارياته في هذة البطولة، يوم 14 يونيو بمدينة موسكو أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور.

 

بينما ستكون المواجهة الثانية يوم 20 يونيو أمام منتخب الأوروجواي الأوفر حظا في هذه المجموعة.

 

وسيختتم منتخب السعودية مبارياته بالمجموعة يوم 25 يونيو، بمواجهة شقيقتها منتخب مصر وصيف إفريقيا 2017.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت، عن إذاعة جميع مباريات كأس العالم في روسيا 2018 عبر قنواتها الرياضية.

 

وتعد هذه المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.

المزيد عن: مباريات كاس العالم رياضة توقيت السعودية القنوات الناقلة السعودية وروسيا الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 6:40:01 AM