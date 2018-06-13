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يايا توريه يصدم محمد صلاح ودي بروين قبل انطلاق المونديال

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:03 ص
يايا توريه يصدم محمد صلاح ودي بروين قبل انطلاق المونديال
يايا توريه
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منى العوضي
 

اختار يايا توريه، نجم وسط منتخب كوت ديفوار ونادي مانشستر سيتي السابق، التشكيلة الأفضل للاعبي كأس العالم روسيا 2018.

 

لم يضم الإيفواري الدولي لتشكيلته لاعبي السيتي دي بروين وسيلفا، وأيضًا محمد صلاح نجم نادي ليفربول الذي قدم موسما رائعا مع فريقه وحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج.

 

وقال يايا، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول": "سأختار الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر رغم أنه غير معروف لدى البعض لكنه يمكن أن يكون أحد اكتشافات المونديال لديه سرعة كبيرة وماكر للغاية".

 

وتابع حديثه: "بينجامين ميندي رغم أنه لم يظهر كثيرًا مع السيتي هذا الموسم بسبب إصابته لكن أتوقع تألقه لأنه لديه قوة وسرعة مذهلة".

 

وجاء تشكيلة يايا توريه بطريقة اللعب (4-4-2) كالآتي:

 

- حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

 

- الدفاع: كايل واكر، سيرجيو راموس، رافييل فاران، ميندي

 

- الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، كيليان مبابي، ليونيل ميسي

 

- الهجوم: كريستيانو رونالدو، سيرجيو أجويرو

المزيد عن: يايا توريه محمد صلاح مان سيتي رياضة دي بروين تشكيلة كأس العالم أخبار الرياضة
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