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السقا لـ"أمير كرارة": الجدع صاحب صاحبه.. والأخير يرد: "بنتعلم منك"

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:44 ص
السقا لـأمير كرارة: الجدع صاحب صاحبه.. والأخير يرد: بنتعلم منك
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شيماء عطية
 

قال الفنان أحمد السقا إن زميله الفنان أمير كرارة من أقرب الناس إلى قلبه، معربًا عن سعادته بنجاح مسلسل "كلبش٢" وتمنى التوفيق له في فيلم المقبل "حرب كرموز".

وغرد "السقا" عبر "تويتر": "‏أمير كرارة الجدع صاحب صاحبة اللي بيحب كل أصحابه وأقرب الناس لقلبي فرحان بنجاحك وإبداعك وإن شاء الله حرب كرموز هيكسر الدنيا بالتوفيق ودايما متقدم". 

من جانبه، رد "كرارة" على تغريدة السقا، حيث كتب: "يا سقا إحنا بنتعلم منك الجدعنة يا أبو الجدعنه كلها وإن شاء الله فيلمك الجاى يدغدغ الدنيا كالعادة".


السقا لـ"أمير كرارة": الجدع صاحب صاحبه.. والأخير يرد: "بنتعلم منك"
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