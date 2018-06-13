مشاهدة مباراة السعودية وروسيا saudi Arabia اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

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معلومات عن مباراة السعودية وروسيا بدون تقطيع اليوم روسيا Vs لسعودية، البطولة : بطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت ماكس 1 و2، 3، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN SPORTS HD الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي.

وسيتولي مهمة التعليق على مباراة روسيا والسعودية كلًا من خليل البلوشي من أرضية الملعب، والمعلق المصري الشهير أحمد الطيب.

موعد مشاهدة مباراة السعودية وروسيا اليوم في تمام الـ 18:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 17:00 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر اليوم 14-6-2018 في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

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