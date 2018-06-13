محمد الشرنوبي يدعم منتخب مصر في كأس العالم بأغنية "بنشجع مصر" (فيديو)





شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي، في الإعلان الدعائي لإحدى شركات السيارات، والذي قدم من خلاله أغنية "بنشجع مصر" لدعم منتخب مصر في نهائيات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨.





"بنشجع مصر" غناء محمد الشرنوبي، توزيع أحمد طارق يحيى، كلمات خالد عصام وأحمد السيد.



