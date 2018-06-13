القنوات الناقلة لمواجهات المغرب في كأس العالم

يترقب الجمهور العربي موعد انطلاق المباراة الأولى لمنتخب المغرب بقيادة لاعبها البارز مهدي بن عطية، في بطولة كأس العالم 2018 والتي من المقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

يقع منتخب المغرب في كأس العالم روسيا 2018 ضمن المجموعة الثانية القوية والصعبة والتي تضم المنتخب الإيراني والأسباني والبرتغالي.

ويلعب منتخب المغرب أمام نظيره الإيراني في مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمونديال روسيا، وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج" في تمام الساعة الخامسة مساءًا من يوم الجمعة المقبل والموافق 15 يونيه.

ومن المنتظر؛ أن تُذاع مباريات بطولة كأس العالم عبر عدد من القنوات مثل:

- قناة "TRT Turkey"، على القمر تركسات وترددها "11096 – 11054" أما معدل الترميز: 30000

- قناة "IRIB HD" الإيرانية التابعة للقمر الصناعي تركسات، وترددها 11555 ومعدل الترميز 23700

- قناة " Das Erste Germany" على القمر الصناعي "استرا"، 11494 ومعدل الترميز 22000 E

- القناة الجزائرية " ENTV Algeria" 11059 على القمر "يوتلسات" ومعدل الترميز 23700