روبرتو كارلوس يتوقع المنتخبات المتأهلة لدور الـ16بمونديال روسيا

توقع روبرتو كارلوس نجم البرازيل وريال مدريد السابق، المنتخبات التي ستتأهل لدور الستة عشر من كأس العالم التي تستضيفها روسيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقال كارلوس في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " روسيا ومصر ستتأهلان ومباراة مصر وأوروجواي ستكون الأقوى كما ستتأهل كلا من البرتغال وإسبانيا وفرنسا والدنمارك والأرجنتين وكرواتيا والبرازيل وصربيا وستكون مباراة البرازيل وكرواتيا صعبة وستتاهل كلا من ألمانيا والسويد وإنجلترا وبلحيكا وكولومبيا والسنغال".