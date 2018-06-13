ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة المغرب وإيران في مونديال روسيا والقنوات الناقلة لها

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:20 ص
موعد مباراة المغرب وإيران في مونديال روسيا والقنوات الناقلة لها
منتخب المغرب
طباعة
منى العوضي
 

 

ينتظر الجمهور المغربي مشاهدة نجوم منتخبهم في البطولة الأبرز عالميًا كأس العالم، والمقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري، ويشارك في المونديال 32 منتخب من بينهم أربعة منتخبات عربية وهم؛ المغرب والسعودية ومصر وتونس.

 

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثانية والتي يطلق عليها البعض اسم "مجموعة الموت" لأنها تضم منتخبات إيران والبرتغال وأسبانيا.

 

ويخوض منتخب أسود الأطلسي، بقيادة المدرب هيرفي رينارد، أولى مبارياته في المجموعة الثانية بمونديال روسيا أمام نظيره الإيراني يوم الجمعة المقبل والموافق 15 يونيه في تمام الساعة الخامسة مساءًا، وتقام المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج".

 

ومن المقرر؛ أن يتم نقل مباراة المغرب وإيران عبر قنوات " beIN MAX" من خلال التردادات الآتية:

 

- قنوات: beIN MAX HD4 ، beIN MAX HD1: التردد 12245 ومعدل الترميز 27500

- قنوات: beIN MAX HD 2 ، beIN MAX HD 3: التردد 12264 ومعدل الترميز 27500

المزيد عن: منتخب المغرب رياضة البرتغال واسبانيا الأخبار الرياضية أخبار الرياضة beIN MAX
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 6:40:14 AM