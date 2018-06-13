موعد مباراة المغرب وإيران في مونديال روسيا والقنوات الناقلة لها

ينتظر الجمهور المغربي مشاهدة نجوم منتخبهم في البطولة الأبرز عالميًا كأس العالم، والمقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو الجاري، ويشارك في المونديال 32 منتخب من بينهم أربعة منتخبات عربية وهم؛ المغرب والسعودية ومصر وتونس.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثانية والتي يطلق عليها البعض اسم "مجموعة الموت" لأنها تضم منتخبات إيران والبرتغال وأسبانيا.

ويخوض منتخب أسود الأطلسي، بقيادة المدرب هيرفي رينارد، أولى مبارياته في المجموعة الثانية بمونديال روسيا أمام نظيره الإيراني يوم الجمعة المقبل والموافق 15 يونيه في تمام الساعة الخامسة مساءًا، وتقام المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج".

ومن المقرر؛ أن يتم نقل مباراة المغرب وإيران عبر قنوات " beIN MAX" من خلال التردادات الآتية:

- قنوات: beIN MAX HD4 ، beIN MAX HD1: التردد 12245 ومعدل الترميز 27500

- قنوات: beIN MAX HD 2 ، beIN MAX HD 3: التردد 12264 ومعدل الترميز 27500