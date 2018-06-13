"الخطيب" يُلبّي دعوة فريق السباحة للإفطار

أقامت أسرة السباحة بالنادي الأهلي أقامت مساء الثلاثاء، حفل إفطار بمقر النادي بالجزيرة، حضره الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، والعامري فاروق نائب رئيس النادي، وإبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، ووائل عزت مدير جهاز السباحة، وخالد العوضي نائب رئيس إتحاد كرة اليد، وعدد من مدربي ولاعبي فرق السباحة.

ودار أثناء الحفل حوار ودي للغاية بين الخطيب وأسرة السباحة، التي وجّهت الشكر لرئيس وأعضاء المجلس على تلبية دعوة الإفطار.