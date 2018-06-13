رولا سعد بلوك جديد استعداد لأعمالها الفنية (صورة)
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 05:14 ص
أحمد رمضان متولي
عادت مره أخرى النجمه اللبنانية رولا سعد، إلى القاهره استعدادًا لعده لقاءات للاتفاق على أعمال فنية جديدة ستفاجأ بها جمهورها خلال الفترة المقبلة.
وحرصت رولا، على زياره الدكتورة مي سمير استشاري الأمراض الجلديه بعيادتها لتقوم ببعض الجلسات الطبيه استعدادًا للظهور بمظهر جديد الفترة المقبلة كما عودتنا في جميع أعمالها.
ونشرت رولا، صوره تجمعها بمي سمير من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وقدمت رساله لجمهورها قائلة:"كوني أجمل دائمًا واحرصي علي جمالك".
يذكر أن رولا سعد، انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية مصرية جديدة لطرحها على جمهورها خلال أيام قليلة عبر يوتيوب والقنوات الفضائية.
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