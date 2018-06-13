طبيب الأهلي: "أجايي" يحتاج فترة تأهيل لمدة أسبوع

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المهاجم النيجيري، جونيور أجايي، مهاجم الفريق، يحتاج فترة تأهيل، تصل إلى أسبوع، قبل عودته للمشاركة في المران الجماعي.

وأكّد طبيب الأهلي، على تحسّن حالة اللاعب بعد خضوعه لفحص طبي، عقب عودته من نيجيريا، وأنه يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

واشتكى «أجايي» من مَزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الأسيوطي بكأس مصر، فيما يتم تجهيزه للموسم الجديد، ومباراة «تاون شيب» البوتسواني، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.